Fallece Christian Gyan, exjugador del Feyenoord, a los 43 años

El exjugador del Feyenoord Christian Gyan, internacional con Ghana y ganador de la Copa de la UEFA en 2002, falleció a los 43 años.



“El Feyenoord pierde con Gyan a un exjugador con un verdadero corazón Feyenoord, uno de los favoritos de la afición y sobre todo una persona fantástica”, dijo el equipo de Róterdam en un comunicado.



Llegó a Róterdam con 17 años y, tras una primera temporada cedido al Excelsior, pasó al primer equipo, en el que jugó hasta 2006. Se alzó con la Eredivisie en 1999, aunque el punto más álgido de su carrera fue en la temporada 2001-02, cuando se hizo con la Supercopa de Países Bajos y la Copa de la UEFA.







En la final del torneo europeo, contra el Borussia Dortmund (3-2), Gyan compartió titularidad con Robin van Persie. El futbolista ghanés se convirtió a lo largo de su carrera en un héroe para la afición del Feyenoord, que a menudo coreaba su nombre desde las gradas.





A beautiful soul is never forgotten.

You were there for me in the early days of my career and supported me like a big brother.

I will forever be thankful for those memories. Rest in peace Christian ?? pic.twitter.com/mIgV0ow21J