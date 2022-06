Expulsan a Foden y a su novia de una playa privada por discutir después de que esta le mirara el móvil

La estrella del Manchester City, Phil Foden, y su pareja, Rebecca Cooke, fueron expulsados este fin de semana de una exclusiva playa privada en la isla griega de Corfú después de protagonizar una sonora y desagradable discusión, que fue grabada por algunos testigos.

El motivo habría sido que ella, aprovechando que Foden se había lanzado al agua para nadar y había dejado sus enseres personales en la toalla, le miró el teléfono móvil. Lo que vio no debío gustarle nada ya que según algunos testigos ella se habría enfadado mucho. "Estaban discutiendo y gritando. Todo pasó en la playa y él se puso muy agresivo e intenso. Subieron a la barra y ella no dejaba de gritarle. Ese tipo de cosas no pasan aquí".

?? Manchester City star Phil Foden recorded by onlooker arguing with his girlfriend Rebecca Cooke pic.twitter.com/XT24V2DIAr — Live News (@LiveNewsForAll_) June 26, 2022

"¿Crees que soy idiota? No se te puede llevar a ningún sitio, esto siempre pasa", le habría dicho ella a él, según se recoge en el vídeo. Antes de que la seguridad de 'Glyfada Beach' les invitara a marcharse del lugar. Foden y Rebecca tienen ambos 22 años y llevan saliendo desde que son adolescentes. En la actualidad tienen dos hijos en común.