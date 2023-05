Explicado el viral 'cállate' de De Bruyne a Guardiola durante el Manchester City-Real Madrid

El belga Kevin De Bruyne es el capitán y uno de los grandes referentes del Manchester City. Considerado como uno de los mejores jugadores del mundo, su concurso fue clave para el pase citizen a la final de la Liga de Campeones. Sin embargo, días después se ha conocido que no vive el mejor momento personal, tal y como ha desvelado Thierry Henry.

"Está pasando un momento complicado. No puedo decir que es porque lo tengo que mantener en privado, pero por lo que me ha dicho respeto todavía más como ha jugado esta noche y como ha llegado y peleado por su equipo. No puedo decir lo que ha compartido conmigo, es lo que hay", aseguró el exsegundo entrenador de Bélgica en declaraciones a la CBS.



Y es que no pasó desapercibido durante el partido un momento de tensión en el que un cansado De Bruyne llegó a girarse de malos modos al banquillo y espetar un viral "cállate" a un Pep Guardiola que intentaba corregirle pidiéndole que pasara el balón en un contragolpe. Ese gesto no gustó nada al técnico catalán que supo entender la calentura de momento y acabó abrazando a su futbolista tras el partido con el billete para la final en el bolsillo.