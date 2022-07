Etiopía se lleva el premio al penalti más surrealista de la historia

Ocurrió en un partido de la Liga de Etiopía y el protagonista es Hariston Hessou guardameta del Bahir Dar. Su equipo visitaba al Saint George y justo antes del descanso se produjo la jugada que rozó el surrealismo. En un balón centrado desde la banda izquierda y que se perdía por la línea de fondo, el portero de Benin quiso atrapar la pelota, la tocó con la mano y se le fue un poco larga así que decidió tirarse a por ella de manera acrobática.

Sin embargo, no midió bien su voltereta en el aire y acabó impactando violentamente contra el delantero del conjunto local Amanuel Gebremichael al que clava los tacos en el pecho. El árbitro no lo duda y señala el punto de penalti ante las protestas de Hessou y sus compañeros del Bahir Dar, aunque la jugada no admite ninguna discusión.

Es el penalti más surrealista hecho por un portero en la historia. Visto en Etiopía ??



pic.twitter.com/tWeCXGa7mp — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) July 6, 2022

Pese al desastre y su grave error, todo acabó bien para Hessou porque el delantero del Sain George quiso ajustar demasiado al poste el disparo en la pena máxima y la lanzó fuera. Eso si, el portero se adelanta al menos un metro para intentar parar la pelota.