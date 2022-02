Estados Unidos llevó a Honduras a jugar a Minnesota con 17 bajo cero

Estados Unidos puso pie y medio en Catar 2022 después de derrotar a Honduras por 3-0 esta madrugada. Sin embargo, los catrachos se quejan de la encerrona preparada por su rival que se llevó el partido a Minnesota para sacar ventaja de las durísimas condiciones climatológicas y llevarse los tres puntos con facilidad.

Honduras jugó en el Allianz Field de Minnesota a 17 grados bajo cero, algo que provocó que dos de sus futbolistas tuvieran que ser sustituidos al descanso con síntomas de hipotermia. De hecho, durante el encuentro llegó a haber una sensación térmica de -26 grados.

Dos (2) jugadores de la selección Nacional no regresaron al segundo tiempo del juego eliminatorio ante #USA ???? por las condiciones climáticas extremas que imperan en el estadio #AllianzField. — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) February 3, 2022

El colombiano Hernán Darío Gómez, seleccionador de Honduras, aseguró que le era imposible evaluar el desempeño de su equipo en el partido. "Yo qué me voy hacer un análisis de mi equipo, de los jugadores, no me cabe y no soy capaz de hacerlo. Tengo el vestuario con todos los muchachos con malestar, hay jugadores con suero", explicó.





Por su parte Gregg Berhalter, seleccionador de Estados Unidos, negó que hubiera programado el partido en el frío Allianz Field para sacar ventaja sobre su rival. "Cuando programas estos partidos eliminatorios lo haces pensando en mantener una temperatura promedio en los tres partidos. Sabíamos que nuestros primeros dos partidos serían en condiciones de frío y por ello decidimos que el tercero fuera aquí", explicó.

En su primer duelo en esta fecha FIFA, Estados Unidos recibió a El Salvador en el Lower.com Field de Columbus, después de lo cual visitó a Canadá en el Tim Horton's Field de Hamilton, ambos en condiciones frías como la de este miércoles en Minnesota.

"Nosotros le proveímos a Honduras de ropa térmica, tratando de hacerles un entorno seguro para jugar. Cuando nosotros vamos a su país debemos lidiar con el calor y la humedad y nuestros chicos deben hidratarse constantemente. Es la naturaleza de la competencia", justificó Berhalter.

Weston McKennie, Walker Zimmerman y Christian Pulisic anotaron los goles con los que los estadounidenses llegaron a 21 puntos y se afianzaron en el segundo lugar de la tabla.