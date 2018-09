Eslovaquia golea 3-0 a una Dinamarca con jugadores de fútbol sala

Dinamarca acudió a Trnava con un equipo de segunda fila que incluía jugadores de fútbol sala debido a que las negociaciones contractuales con los habituales del primer equipo llegaron a un punto muerto, informa el periódico danés 'Ekstra Bladet'.

Los daneses también jugarán con este equipo contra Gales el domingo en la Liga de Naciones. El seleccionador nacional, Age Hareide, no estará a cargo del equipo, ya que la DBU no quiere que dirija a un equipo que él mismo no eligió.

Los jugadores, entre ellos Christian Eriksen, del Tottenham, exigen poder celebrar acuerdos de patrocinio individuales con empresas que compiten con los patrocinadores de la selección nacional. Las condiciones de viaje de los jugadores también están sobre la mesa.

El martes, el sindicato de jugadores hizo una segunda oferta para ampliar sus contratos existentes, lo que habría pospuesto las negociaciones hasta después de estos dos partidos. El DBU rechazó la misma oferta el domingo.

El año pasado, el DBU tuvo que cancelar un partido de clasificación para la Copa del Mundo de la selección nacional femenina contra Suecia, también debido a una disputa de contratos.

En Trnava, Adam Nemec adelantó de cabeza a los anfitriones en el minuto 11 y Albert Rusnak anotó el 2-0 en el 37 al recibir el balón libre de marca dentro del área. Ambos tantos a pase del jugador del Trabzonspor Juraj Kucka.

Un gol en propia meta de Adam Fogt en el 79 al intentar despejar un centro desde la izquierda de Robert Mak completó la goleada del equipo de Jan Kozak en el City Arena de Trnava.