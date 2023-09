Escocia sigue líder en el grupo de España; Victoria de Portugal ante Eslovaquia; Goleada de Croacia

Cinco victorias en cinco encuentros es el bagaje de Escocia en la fase de clasificación, fortalecida cada jornada, sin fallo; y que no cedió ante la frágil Chipre para alargar su pleno y su dominio en el Grupo A de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 de fútbol, por delante de España, Noruega y Georgia.

Fue la respuesta del conjunto de Steve Clarke a la contundente goleada del combinado español en Georgia en el duelo previo de la jornada. No fue tan abrumador el triunfo escocés en Larnaca. Pero sí convincente, en la línea que muestra desde el arranque del torneo el plantel de Clarke.

Plagado de futbolistas de la Premier el conjunto escocés disfrutó de la inspiración de su líder, el centrocampista del Manchester United Scott McTominay y el liderazgo del carrilero del Liverpool Andy Robertson que apareció en todos los goles.

No dio un respiro el líder del Grupo A que al cuarto de hora ya tenía el partido más que encarrilado ante un adversario que cuenta sus partidos por derrotas. Chipre volvió a perder con Escocia, con la que ya había caído en la primera jornada de la fase de clasificación antes de salir derrotada de sus enfrentamientos ante Georgia y Noruega. El martes visita Granada para medirse a España.

Con el triunfo de este viernes frente a Eslovaquia (0-1), la selección de Portugal ha firmado el mejor arranque de siempre en una fase de clasificación de Eurocopa o Mundial al encadenar cinco victorias consecutivas desde la llegada a su banquillo del entrenador español Roberto Martínez.

Hasta hoy, el mejor registro de la selección portuguesa se situaba en cuatro triunfos consecutivos en el inicio de su camino hacia la Eurocopa 1996, bajo las órdenes de técnico Antonio Oliveira.

Ahora, con Martínez como seleccionador, todos sus partidos se han traducido en triunfos ya que ganaron a Liechtenstein (4-0), Luxemburgo (6-0), Bosnia (3-0) e Islandia (1-0) en las rondas anteriores, y este viernes a Eslovaquia (0-1).

Dichos resultados sitúan al combinado luso como líder del Grupo J con un pleno de 15 puntos de 15, además de 15 goles a favor y ninguno en contra, con lo que tiene en la mano la clasificación para la Euro 2024.

Con las cinco victorias de Portugal, Roberto Martínez mantiene intacta su condición de invicto en fases clasificatorias como entrenador de selecciones, al sumar 33 partidos sin perder con Bélgica y Portugal.

El atacante del Dinamo Zagreb Bruno Petkovic asumió el liderazgo habitual del centrocampista Luka Modric y propició la victoria de Croacia ante Letonia (5-0) que impulsan al conjunto de Zlatko Dalic a la carrera por la fase final de la Eurocopa 2024 de fútbol.

Congratulations to #Croatia, it was an impressive performance - another victory on the road towards #EURO2024! ??????????#CROLVA | #PokaiSrce | #Family | #Vatreni??‍?? pic.twitter.com/xCmlqrAMzy