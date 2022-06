Escándalo en Nigeria: Baja al campo tras marcarle un gol a su equipo, pega al linier y consigue que lo anulen

El presidente del Kano Pillars FC ha sido suspendido por un tiempo indeterminado por la liga de fútbol de Nigeria después de protagonizar una gran polémica en el duelo de esta semana ante el Dakkada FC, correspondiente a la 31ª jornada del campeonato y disputado en el estadio Sani Abacha.

Alhaji Yahaya Surajo bajó al campo y llegó a agredir a uno de los jueces de línea después de que su equipo encajara un gol en el tramo final del partido. Los propietarios del resto de clubes calificaron el hecho como inaceptable.

DRAMA in Kano:



Kano Pillars Chairman, Alhaji Surajo Yahaya Jambul (On White) PUNCHED the Assistant Referee after Dakkada FC scored a late equalizer.



The goal was later chalked off after the Center Referee consulted the AR that was punched.



SAD ??@ShehuDikko@LMCNPFL. pic.twitter.com/RYkz1QFuxd