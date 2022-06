Erling Haaland explica por qué celebró un gol en la cara del sueco Milosevic: "Me llamo p..."

Noruega se imponía por 1-2 este domingo en su visita a Suecia y daba un paso al frente en su intención de lograr el ascenso a la máxima categoría de la Liga de Naciones. La victoria llegó de la mano de Erling Haaland que con un doblete le dio los tres puntos a su selección tal y como había hecho días antes en Belgrado ante Serbia.

El nuevo delantero del Manchester City fue protagonista del partido con sus goles y precisamente por el segundo, ya que tras anotar el 0-2 con un sensacional disparo cruzado se acerco al defensor sueco Alexander Milosevic y le gritó en la cara para después mandar callar a los aficionados que poblaban el Friends Arena. Tras el encuentro fue preguntado por TV2 por la reacción y a qué se había debido.

Alexander Miloševi? talks the talk, Erling Braut Haaland walks the walk ?????????? pic.twitter.com/oBVssVGWNy — Even Ranheim Karpuz (@EvenKarpuz1) June 5, 2022

"Primero me llamó puta. Puedo decir con seguridad que no lo soy. Luego dijo que me rompería los pies. Un minuto después marqué, eso estuvo bien. Ojalá no se rompa los pies", aseguró un Haaland que no es la primera vez que hace algo así. En la edición de la Champions League 2020/2021 ya celebró un gol de penalti en la cara del meta del Sevilla Bono.