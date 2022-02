Eriksen vuelve a jugar ocho meses después

El danés Christian Eriksen regresó a los terrenos de juego más de ocho meses después de sufrir un paro cardíaco con su selección en la Eurocopa 2020, como jugador del Brentford en el choque de la Premier que le enfrenta al Newcastle en el Community Stadium de Londres.

