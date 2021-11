Éric Abidal, obligado a comparecer como testigo en la agresión de la jugadora del PSG a una compañera

Éric Abidal, exjugador del Barcelona y antiguo internacional francés, comparecerá próximamente como testigo en la misteriosa agresión a la jugadora del PSG Kheira Hamraoui y por la que se había llegado a vincular a su colega Aminata Diallo.



Según informaron este lunes el diario "Le Monde" y "Le Parisien", la fiscal de Versalles, Maryvonne Caillibotte, confirmó que Abidal -también antiguo director deportivo del Fútbol Club Barcelona- será "próximamente" interrogado y no descarta que la esposa del exfutbolista también sea convocada.



Una venganza por un posible asunto extramatrimonial cobra ahora fuerza como principal hipótesis de la agresión. La tarjeta del móvil de Hamraoui estaba a nombre de Abidal, confirmando, a los ojos de los investigadores, una relación próxima entre los dos.



Asimismo, la jugadora agredida el pasado 4 de noviembre y Diallo, quien presenció los golpes, escucharon decir a uno de los asaltantes: "Entonces ¿Qué pasa? ¿Nos acostamos con hombres casados?".



Hamraoui, de 31 años, fue golpeada en las piernas con una barra de hierro por dos hombres encapuchados en la noche del 4 de noviembre mientras iba en coche con su colega del PSG Diallo, quien llegó a estar detenida durante 36 horas, pero fue posteriormente puesta en libertad sin cargos por falta de pruebas.



Los investigadores sospecharon en un primer momento que Diallo había orquestado el ataque a Hamraoui, con la intención de lesionarla y poder tener más minutos de juego.



Ambas se desempeñan en la misma posición de medio ofensivo. Sin embargo, lo revelado hoy por Le Monde podría dar un vuelco definitivo a la investigación.



Le Monde contactó también con el letrado de Abidal, Olivier Martin, quien dijo que "no diría absolutamente nada" sobre ese asunto.



En manifestaciones a Le Parisien, sin embargo, precisó que aún no ha sido llamado a declarar y que si lo es "se presentará voluntariamente y responderá a todas las preguntas que se le hagan. No está ni directa ni indirectamente vinculado con la agresión a Hamraoui", señaló Martin.



El antiguo jugador del Barcelona y Mónaco, de 42 años, quien superó en 2011 un grave cáncer en el hígado tras ser sometido a un trasplante, fue contratado por Canal+ para comentar los partidos de la Liga de Campeones esta temporada.



Según recuerda Le Monde, Hamrahoui y Abidal coincidieron en Barcelona recientemente. La jugadora estuvo en la entidad catalana de 2018 a junio de 2021 y el exfutbolista se desempeñó como director deportivo blaugrana entre 2018 y 2020.