Su equipo gana 4-0 en el descuento, empieza a vacilar al rival y recibe una durísima entrada

Este miércoles el Corinthians se imponía por 4-0 al Santos en los octavos de final de la Copa de Brasil. El partido ha quedado marcado por la trifulca ocurrida en los minutos finales después de que Adson, jugador local se pusiera a hacer pisaditas y malabarismos con el balón y acabara recibiendo una fuerte patada de un contrario.

Adson brincando com a zaga do Santos, não aguentaram e partiram pra cima do menino, já que não ganha na bola. pic.twitter.com/TXmbaDK5qk