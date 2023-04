Endrick y la dura realidad de un joven crack de 16 años: "Yo no pedí esto"

El futuro delantero de 16 años del Real Madrid, Endrick, ha concedido una entrevista a la revista GQ de Brasil en la que ha hablado de las duras críticas que recibe en su país por su falta de gol, ya que desde que ha fichado por el club blanco solo ha anotado un tanto en los últimos 13 partidos, además, de las grandes expectativas que se han creado ante su figura. El brasileño del Palmeiras ha contado la cruda realidad.

Ante el interés que despierta el futbolista por su precoz evolución y la presión, expresa: "Yo no pedí esto. Hay situaciones que cruzan la línea. 'Ah, es el nuevo Pelé'. Hombre, nadie va a ser Pelé, es el rey del fútbol. Pero ahora no hay nada que hacer, no puedo pedirle a la gente que no hable de mi vida. Siempre habrá gente para atacarme".

Endrick, la perla brasileña del futuro, jugará en el Real Madrid El conjunto blanco ha confirmado este jueves el acuerdo con el Palmeiras para incorporar al jugador brasileño en julio de 2024 cuando sea mayor de edad. 15 dic 2022 - 15:19

Ele só tem 16 anos, e é o jogador mais valioso do futebol brasileiro. Hoje no Palmeiras, mas já vendido para o Real Madrid por 72 milhões de euros, Endrick estampa a capa da #GQAbril.



→ https://t.co/BmO6Ic8FqCpic.twitter.com/hy5VBo9AEM — GQ Brasil (@GQBrasil) April 4, 2023

Preguntado por su sequía de gol que vive en los últimos partidos, se ha mostrado tranquilo. “No me molesta no marcar goles, porque sé que las cosas mejorarán de forma natural. Sólo necesito mantener mi mente fuerte. Las críticas no disminuirán y tendré que soportarlas cada vez más” dice Endrick.

"Necesito seguir trabajando, que es lo que me pide Abel Ferreira. Soy igual de adulto que el resto de mis compañeros de equipo. Nadie debería sentir lástima por mí o darme palmaditas en la cabeza", señala el delantero de Tantigua sobre su situación dentro del vestuario brasileño.

"Nadie debería sentir lástima por mí"

El joven brasileño ha querido aclarar la situación en la que se aparecieron imagenes suyas en el banquillo con el peto en la cara, en el que mucha gente en Brasil apuntaba que estaba llorando por su falta de acierto de cara a porteria: “Cuando me sustituyeron me puse el chaleco en la cabeza, pero no lloraba, no estaba triste. Estaba orando a Dios. Ya lo interpretaron mal, dijeron que estaba temblando porque no estaba anotando. Siempre dije que me gustaría tener a todos los brasileños cerca de mí, pero entiendo cada vez más que eso no es posible”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

??? Endrick ???? : « Quand j'ai été remplacé, j'ai mis le gilet sur la tête mais je ne pleurais pas, je n'étais pas triste. Je priais Dieu. » @GQBrasil#RealMadrid ?? pic.twitter.com/mDKU6VYYK0 — RMadrid actu ???? (@RMadrid_actu) April 5, 2023

El futuro madridista también habló sobre su tiempo libre y cómo ha sabido gestionar la presión: “Antes estaba pendiente de lo que decía la gente de mí, pero hoy no. Me gustan los videos en TikTok, pero cuando hay algo sobre mí, paso rápido”.