Zinchenko y Mykolenko se unieron en un emotivo abrazo antes del Everton-City

Un emotivo abrazo entre los ucranianos Vitaly Mykolenko, del Everton, y Oleksandr Zinchenko, del Manchester City, reflejó el dolor de la guerra, en el choque entre ambos equipos disputado en Goodison Park de Liverpool.

Fue un gesto en contra de la guerra. El estadio guardó un minuto de silencio antes del inicio del choque entre el equipo de Frank Lampard y Pep Guardiola. En esos sesenta segundos, las lágrimas cayeron en el rostro de los jugadores, sensibilizados por la situación de su país, invadido por Rusia.

Después, ambos jugadores, de equipos contrarios, se buscaron sobre el césped y se fundieron en un emotivo abrazo, en medio de un ambiente contra la guerra. Tanto Mykolenko como Zinchenko empezaron como suplentes en el choque de la Premier.

"He ain't heavy, he's my brother" rings around Goodison Park as both teams show their support for Ukraine ?? ???? pic.twitter.com/ZNvPiWiRqS