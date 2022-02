La Egipto de Salah se medirá a la Senegal de Mané en la final de la Copa África

De nuevo Mohamed Gabaski, como en octavos de final frente a Costa de Marfil, se erigió como el héroe de Egipto, que se clasificó para la final de la Copa África gracias a una excelsa actuación de su portero en la tanda de penaltis, en la que detuvo dos lanzamientos para dar la victoria a su selección.



Las paradas de Gabaski ya no son un acto de suerte para Egipto, que hace días gozó de la titularidad de su guardameta por la lesión del titular en octavos de final, Mohamed El Shenawy. Entonces, la aparición de Gabaski en la tanda de penaltis fue providencial y se ha mantenido en su sitio como un portero de garantías.

?? Team-mates in the #PL ??

???? Rivals in the AFCON final ????



Sadio Mane's Senegal will face Mo Salah's Egypt in Sunday's showdown ?? pic.twitter.com/tpePDRLE69