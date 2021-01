Eden Hazard, elegido gran icono del fútbol belga en sus 125 años de historia

Eden Hazard, capitán de la selección de Bélgica y atacante del Real Madrid, ha sido elegido "icono" de los últimos 125 años del fútbol en su país, anunció la Federación.

Hazard, que debutó con la selección belga absoluta frente a Luxemburgo el 19 de noviembre de 2008, con 17 años y 316 días, en el inicio de una carrera internacional que ha llevado a los "Diablos Rojos" a la tercera posición del Mundial de Rusia 2018, fue el más votado por los aficionados belgas para llevarse el galardón '125 Years Ultimate Icon'.

Our fans have voted @hazardeden10 as the Ultimate Icon in 125 years of @royalbelgianfa! ������



