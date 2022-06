Duras críticas a Icardi y Paredes por no querer salir del PSG: "La vergüenza de algunos no tiene límites"

Tras conseguir la renovación de Kylian Mbappé, el PSG se prepara para el mercado de fichajes veraniego con el doble objetivo de mejorar la calidad del plantel y dar salida a algunos jugadores con los que no se cuenta para el futuro y que ocupan un gran espacio en un Fair Play Financiero inflado por la multimillonaria renovación de su gran estrella.

Con la mira puesta en lograr la tan ansiada Liga de Campeones para París y muchas dudas sobre un proyecto del que no se sabe quién estará al mando, el equipo, según desvela 'L'Équipe' se ha encontrado con grandes problemas para sacar a algunos futbolistas.

Los argentinos Mauro Icardi y Leandro Paredes y los alemanes Draxler y Kehrer no cuentan. Los dos sudamericanos han dejado claro que no piensan salir pese a lo poco que han jugado la pasada campaña. Sin embargo, el club juega con la baza del Mundial de Catar que ninguno quiere perderse para lo que necesitarán los minutos que no van a encontrar en el PSG.

En su programa de RMC Sport, Jerome Rothen criticó dúramente la actitud de varios de estos futbolistas: "Cuando ves los salarios y el impacto deportivo es catastrófico. Cuando te llamas Icardi o Paredes, cuando haces un discurso así incluso cuando ya no juegas, finges entrenar y ves a los demás jugar partidos... estás fuera, y ahí debe primar la pasión por el fútbol. Y si el club te dice: 'No te queremos más, porque te compramos 50 o 60 millones y que 'te damos un millón al mes', respeta la decisión, porque incluso se puede decir que has tenido suerte. Todavía hay otros que seguramente reaccionarán en los próximos días diciendo: 'Me quiero quedar'. A toda esa pandilla les digo que se miren a sí mismos y que respeten al club. La vergüenza no tiene límites", espetó Rothen.