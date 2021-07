El Dortmund confirma el traspaso de Jadon Sancho al Manchester United

El Borussia Dortmund confirmó este jueves el inminente traspaso del delantero inglés Jadon Sancho al Manchester United por un valor de 85 millones de euros, más variables."No nos alegramos por el dinero sino estamos tristes de que se vaya", dijo el director administrativo del Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

"We reached a general agreement with Manchester United on the transfer of Jadon Sancho, pending full completion, as there are still some formalities to agree on and the medical check to be completed."