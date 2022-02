Doblete de Giroud en la goleada del Milan para citarse con el Inter en las semifinales de Copa

El Milan certificó su pase a las semifinales de la Copa de Italia gracias a otro doblete del delantero francés Olivier Giroud ante el Lazio, en la victoria por 4-0 de un conjunto milanés que se cita con el Inter en la siguiente ronda.



Póker de goles del Milan, con otro doblete de Giroud, para deshacerse del Lazio. El francés vive su mejor momento bajo las órdenes del italiano Stefano Pioli desde su llegada a Italia y salió ovacionado del Giuseppe Meazza cuando fue sustituido.



El pasado sábado fue el protagonista indiscutible del derbi milanés gracias a un doblete en menos de cuatro minutos que sirvió para remontar ante el líder de la Serie A y que este miércoles repitió en Copa frente al Lazio para cerrar el choque en la primera parte, de nuevo en menos de cuatro minutos.



Los hombre de Pioli dominaron la primera parte con solvencia y anotaron tres goles. El italiano Alessio Romagnoli filtró un gran pase desde la defensa para dejar solo al portugués Rafael Leao, que no desaprovechó la ocasión y batió por bajo al guardameta español Pepe Reina para abrir el marcador.



Con el partido dominado por los locales, Giroud anotó sus dos goles, prácticamente idénticos, justo antes de encarar el túnel de vestuarios. El galo hizo buenas las asistencias de su compatriota Theo Hernández y de Leao desde el perfil izquierdo y, bien colocado, solo tuvo que empujar el balón al fondo de las mallas.



El Lazio, que perdió al italiano Ciro Immobile en el minuto 68 cuando recibió un golpe en un tobillo, no pudo con el Milan en la primera parte, pero la entrada de los españoles Luis Alberto y Pedro Rodríguez en la segunda mitad igualó la contienda en lo táctico.



Sin embargo, el conjunto entrenado por el italiano Maurizio Sarri no pudo evitar que el marfileño Franck Kessie hiciera el cuarto y definitivo de la noche en el minuto 80.



Las semifinales de la Copa Italia, a doble partido en este caso, dejarán otro derbi milanés. El jueves se disputarán el Juventus-Sassuolo y el Atalanta-Fiorentina para decidir los otros dos clasificados.

