La divertida anécdota de Broja cuando el Tottenham intentó ficharle de niño: "¿Quiénes son?"

Una de las joyas de la cantera del Chelsea es el delantero albanés Armando Broja. Cedido en el Southampton durante la temporada pasada, firmó a principios de mes una extensión de contrato hasta 2028 con los blues, tras volver de su préstamo. A pesar de que no haya tenido grandes actuaciones con su equipo en esta Premier, ha sido catalogado como un jugador con un gran futuro por delante.

Su historia es curiosa, pues lleva desde 2009 en la cantera del conjunto londinense, cuando tenía solo ocho años. Justo antes estuvo en los clubes de formación del Tottenham, y el jugador ha contado una anécdota muy curiosa sobre cómo llegó al cuadro del norte de Londres. En una entrevista con The Players’ Tribune, Broja asegura que no conocía al Tottenham cuando se interesaron por él.

“Fui a jugar un torneo con mi equipo, el Burnham Juniors, cuando tenía 6 años, y había scouts del Tottenham para ver a otro chico. Jugué bien en el torneo, fui el máximo goleador. Entonces, mis padres, emocionados, me dijeron que había venido a verme el Tottenham. Mi respuesta fue: ‘¿Quién es el Tottenham?’, porque era demasiado pequeño”, explica Broja en tono de humor.

“Yo solo conocía a los equipos de mi liga regional. Y al Chelsea, porque mi familia es muy fan del Chelsea, me llevaban a todos los partidos. Cuando el Tottenham me fichó para su cantera, en mi familia sentó muy mal. No tenía ni idea de la rivalidad que existía”, añade el jugador blue. Estas declaraciones han gustado a los fans del equipo azul de Londres por la gran rivalidad que existe con el Tottenham. Además, Broja ya les ha marcado en su estadio: con el Southampton, anotó el 1-1 del triunfo que logró 2-3 la temporada pasada.