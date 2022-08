Diogo Jota renueva con el Liverpool; el Milan hace oficial el fichaje de De Ketelaere

El jugador portugués Diego Jota ha firmado este martes "un nuevo contrato a largo plazo" con el club inglés Liverpool, equipo al que se unió desde el Wolverhampton Wanderers en septiembre de 2020, informó hoy el club. Según un comunicado del Liverpool, Jota se adaptó al equipo entrenado por Jüergen Klopp y marcó en su primera aparición con los "rojos" en un partido frente al Arsenal.







Durante su primera temporada con el Liverpool, continuó su racha goleadora, incluido un triplete ante el Atalanta BC en la Liga de Campeones, añadió el club del noroeste de Inglaterra. Jota dijo sentirse "orgulloso" de su pertenencia al club después de firmar hoy su nuevo contrato.







"Desde que llegué hace dos años, me establecí como un jugador importante de este equipo. Eso era lo que quería desde el primer momento", agregó Jota, y subrayó que este acuerdo pone de manifiesto que el club inglés confía en él. Jota, de 25 años, se recupera actualmente de una lesión en un tendón que le ha impedido participar en partidos de cara a la nueva temporada.

El Milan hizo oficial el fichaje del belga Charles De Ketelaere, procedente del Brujas, por las próximas cinco temporadas, hasta 2027. El Milan cierra así, tras una operación que se alargó más de lo previsto y que según los medios locales rondará los 35 millones de euros, al mediapunta de 21 años.





