Diego Costa, sin el permiso de trabajo para fichar por el Wolverhampton

El delantero Diego Costa no ha recibido el permiso de trabajo para poder fichar por el Wolverhampton Wanderers, aunque el club inglés ha apelado la decisión y espera tener una respuesta en las próximas 48 horas. Costa, que jugó en el Chelsea y que ahora se encuentra como agente libre, ha visto cómo su petición de permiso de trabajo ha sido rechazada por la federación inglesa al no haber disputado un partido oficial desde el pasado mes de diciembre.



El Wolves ha recurrido la decisión y recibirá una respuesta en las próximas 48 horas. El delantero español se ha entrenado con el Wolves para paliar la baja del lesionado Sasa Kalajdzic, que sufre una lesión del ligamento cruzado. Desde la entrada en vigor del Brexit el 1 de enero de 2021, la concesión de un permiso de trabajo para el Reino Unido es más complicada y los futbolistas no se han librado de este trámite. Este verano, Justin Kluivert se quedó sin fichar por el Fulham al no reunir los 15 puntos suficientes (dados en función de partidos jugados, posiciones en liga, partidos con el combinado nacional).

Durante este verano se llegó a rumorear con la llegada de Diego Costa al Rayo Vallecano, algo que levantó polémica por la postura contraria del técnico, Andoni Iraola, y la dirección deportiva. Finalmente el 9 no llegó a Vallecas, como tampoco lo pudo hacer Raúl de Tomás en el último día de mercado. Ahora, el internacional español, de 33 años, espera una llamada por parte de la Federación inglesa para volver a jugar en Europa, tras quedar libre de su contrato con Atlético Mineiro en 2021.