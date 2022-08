Diego Carlos se lesiona de gravedad y se perderá el Mundial de Catar

Diego Carlos, que este verano dejó el Sevilla y se incorporó al Aston Villa, sufre una rotura en el tendón de Aquiles izquierdo y tendrá que ser operado, informó el club inglés en un comunicado emitido este lunes. El brasileño se lesionó el sábado durante el partido de la Premier League contra el Everton, en el que su equipo venció por2-1, y "requerirá cirugía y luego comenzará su programa de rehabilitación".

Campeón olímpico con la 'canarinha' en Tokio 2020 al superar a España en la final, jugó tres temporadas en el Sevilla, en el que se convirtió en uno de sus hombres clave y uno de los mejores centrales de LaLiga Santander. Había sido titular en los primeros encuentros en el equipo de Steven Gerrard, quien tras acabar el partido ya se mostró "extremadamente preocupado" por el problema sufrido por el central brasileño, reemplazado al final del choque por Calum Chambers.

Confirmada la grave lesión, Diego Carlos se pierde con seguridad las opciones que podría tener para jugar el Mundial de Catar 2022 e incluso prácticamente toda la campaña.

Aston Villa can confirm Diego Carlos has ruptured his Achilles tendon.



We're all with you, Diego. ??