Despido fulminante a un futbolista por comentarios homófobos hacia Marta y su pareja: "Arderán"

En Brasil, más allá de la sorprendente eliminación de la selección de fútbol del Mundial femenino que se celebra estos días en Nueva Zelanda, ha sido noticia lo que ha sucedido con unas desafortunadas declaraciones de un futbolista con respecto a la estrella de Brasil, Marta Vieira, y su novia, Carrie Lawrence.

El futbolista al respecto se llama Morotó Pereira, juega en el Río Branco y tiene más de 20.000 seguidores en Instagram. Sus publicaciones tienen cierto calado religioso. Sin embargo, su reacción ante una fotografía en la que salían juntas la futbolista Marta y su novia, fue absolutamente repudiable.

"Es una pena que ellas ardan en el fuego del infierno, será que ellas conocen la palabra de Dios y siento mucho tener que decirlo, pero se van a ir al fuego del infierno, no son palabras mías, son palabras del Señor, palabras del Todopoderoso, ellas van a ir al infierno".

Detalle del comentario homófobo de Morotó contra la futbolista Marta y su novia





Despido fulminante y reacción del jugador

El jugador, Morotó, borró después la publicación, pero ya era demasiado tarde. El texto llegó a la cúpula del club, donde decidieron despedirle de forma fulminante:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Rio Branco rechaza contundentemente las declaraciones realizadas solamente por el futbolista Morotó, y recalca que no aprueba discursos ni acciones homófobas. Somos un club que lleva 110 años luchando contra todo tipo de prejuicios. Nuestros principios son la defensa de la diversidad y la igualdad".

"El club comunica la baja del jugador y, junto con su Departamento Jurídico, está analizando la situación para tomar otras medidas".

Tampoco siriveron las palabras de disculpa del futbolista una vez ejecutado su despido, en un vídeo que difundió a través de sus redes sociales.

"Quiero dar las gracias a Rio Branco. Rio Branco está por encima de mí, y quiero decir que no fue Rio Branco quien me despidió, fui yo quien renunció. Pero Rio Branco no es más grande que Cristo. El mundo entero me critica pero lo importante es que mi corazón se siente bien. No voy a llorar por esas declaraciones ni por lo que se publica en la prensa. Solo lloraré por Cristo Jesús. Aunque me den diez o setenta años de cárcel, pero Dios conoce mi corazón".





La despedida de Brasil del Mundial de Nueva Zelanda ha sido un palo duro para los aficionados al fútbol, que también lloran la retirada de Marta, una de las mejores jugadoras de la historia y ganadora de seis Balones de Oro.