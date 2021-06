Deschamps acusa a Laporte de mentir

El seleccionador francés de fútbol, Didier Deschamps, acusó de mentir a Aymeric Laporte, defensa del Manchester City que ha optado por la selección española en detrimento de la francesa, sobre un intercambio de mensajes entre ambos.



"Lo que me incomoda es lo que él puede decir y que es mentira. El único mensaje que recibí de su parte es del mes de octubre por una situación precisa acerca de una lesión que había tenido en septiembre", dijo Deschamps, en una entrevista en el diario "La Provence".



Laporte, que nació y se crió en Francia, había declarado no haber obtenido respuesta del seleccionador francés cuando le envió un mensaje.



El jugador, que residió cerca de un decenio en Bilbao (España), primero como canterano del Athletic y después como futbolista del primer equipo, fue nacionalizado español por un decreto ley en mayo pasado.



La pasada semana, el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, lo convocó para la Eurocopa.



"Tiene esa libertad. ¿Que no ha jugado con nosotros? Podría haber sucedido, diez segundos habrían servido. Ha estado siempre en las prelistas de convocados, pero ha habido competencia para su puesto", analizó Deschamps.



El exjugador del Athletic de Bilbao ha disputado 24 partidos en diversas competiciones con las categorías inferiores de los "bleus" y llegó a ser seleccionado en tres ocasiones por Deschamps, pero ninguna de las tres llegó a jugar.



El seleccionado aseguró que no es de los que alinean a un jugador "para impedirle tener una segunda oportunidad" con otro equipo nacional.



La última vez fue en agosto de 2019 para la campaña de clasificación a la Eurocopa, pero el central estaba entonces lesionado y la invitación no pudo concretarse.