Defensa a ultranza de Rio Ferdinand a Casemiro: "Cállate, estás diciendo tonterías..."

A finales de agosto saltaba la bomba en el Real Madrid. Carlos Henrique Casemiro hablaba con el club y pedía marcharse al Manchester United. El conjunto inglés no había terminado de arrancar con buen pie en la Premier League y el brasileño parecía la solución a sus problemas defensivos. Además, se trataba de una grandísima oportunidad económica para el jugador.

Casemiro hizo las maletas y se marchó al United, pero allí no ha encontrado su sitio. El mediocentro no ha terminado de entrar en los planes de Erik ten Hag pese a tratarse de una operación de unos 80 millones de euros y ni siquiera ha sido titular en un partido de Liga. En un primer momento su técnico aseguró que necesitaba conocer el estilo de juego, pero pasan los días y sigue sin jugar más de media hora salvo en la Europa League.

En el seno del Manchester United empiezan a levantarse las dudas sobre la operación y la conveniencia del fichaje. También aparecen los defensores del brasileño y en este caso el más acérrimo ha sido Rio Ferdinand, leyenda del club de Old Trafford: "Casemiro ganó cinco Champions League. Es un centrocampista defensivo fantástico, si no el mejor centrocampista defensivo del mundo, y llegó al Manchester United. Me pregunto qué tipo de impacto está teniendo esto en él"

"Debe estar pensando: ‘Me alegro de haber venido al United, pero no me siento respetado aquí viendo lo que he hecho’. Me extrañaría que no fuera así", afirmó Ferdinand en el programa de YouTube Vibe with FIVE. El exdefensa del United compartió capítulo con Joel Beya, quién aseguro que el brasileño todavía no había demostrado nada. Esas palabras hicieron estallar a Ferdinand.

"¿Que Casemiro no ha demostrado su calidad? Cállate, estás diciendo tonterías. Casemiro está recibiendo las sobras. Fue el MVP en la final de la Champions hace unos meses y esa fue la quinta Liga de Campeones que ganó. En el Real Madrid, fue el ancla. Aquí, le han dado las sobras. No se le puede juzgar. Está acostumbrado a recibir el balón y a tener cinco opciones. Una de ellas es Modric, otra es Benzema, otra es Toni Kroos. Ahora, mira hacia arriba y no tiene las mismas opciones, así que necesita tiempo", defendió.

También dio la cara por el brasileño cuando Stephen Howson, otro de los invitados a la tertulia puso en duda el compromiso de Casemiro en los entrenamientos: "Quieres decirme que vas a comprar a alguien que es considerado como uno de los mejores, si no el mejor, centrocampistas de contención y vas a decir que vas a comprarlo, pero como no ha entrenado bien, no lo voy a poner a jugar. Es una blasfemia lo que estoy escuchando aquí, es una estupidez".