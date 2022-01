Decenas de positivos por coronavirus en la Copa de África de fútbol a tan solo tres días del comienzo

La Copa Africana de Naciones de 2021 (CAN 2021) se disputará en Camerún entre el 9 de enero y el 6 de febrero de 2022, tras ser pospuesta el año pasado por la pandemia de COVID-19, pero ya sufre los estragos del coronavirus con decenas de futbolistas que han dado positivo en pruebas de detección del virus.



El torneo, el más importante de selecciones del continente africano, se disputará en plena nueva ola de COVID-19, asociada al auge de la variante ómicron, y ya son varios los equipos que han anunciado casos entre sus miembros tras realizarse los test para viajar y participar.

Gambia, tremendamente afectada

La selección más afectada es la de Gambia, que, con más de la mitad de sus futbolistas (16 de 28) indisponibles, tuvo que cancelar el pasado 1 de enero dos partidos amistosos previstos antes de la CAN 2021 (que mantiene el nombre a pesar de celebrarse en 2022).



Su entrenador, el belga Tom Saintfiet, indicó recientemente que no todas esas bajas fueron causadas por COVID-19 y que también había otras enfermedades, lesiones y restricciones de viaje.



Saintfiet calificó esta situación como una posible "catástrofe", ya que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) rechazó la solicitud de Gambia de poder reemplazar a varios jugadores de los "Escorpiones", como se conoce al combinado nacional.

Para la celebración de este torneo, la CAF autorizó a los equipos participantes a aumentar a 28 los jugadores, en lugar de los 23 habituales, a causa de la pandemia y las posibles bajas por positivos.



También Costa de Marfil tuvo que cancelar un partido amistoso contra Comoras el pasado 3 de enero, después de que se registraran varios casos de COVID-19 en la selección marfileña.



"Tengo jugadores que han dado positivo. Al menos ocho o nueve casos", declaró el entrenador de los Elefantes, el francés Patrice Beaumelle.



También confirmó casos de COVID-19 el mánager general del equipo de las Comoras, El-Hadad Himidi.



Del mismo modo, en la selección de Camerún se confirmó COVID-19 en cuatro jugadores a diez días del inicio del campeonato.



Los "Leones" de Senegal anunciaron al menos tres casos y entre las "Panteras" de Gabón hay dos futbolistas contagiados.



La lista de equipos afectados no termina ahí. también Malaui, Argelia, Cabo Verde, Túnez y Nigeria han confirmado contagios de COVID-19 en sus equipos.

Los positivos no crean alarma por el momento

Además, aunque por el momento no es motivo de alarma, la celebración de esta CAN coincide con el anuncio el pasado día 4 de la identificación por investigadores franceses de una nueva variante del virus llamada B.1.640.2, cuyos primeros casos se habían detectado en la República del Congo el pasado septiembre, y cuyo paciente cero es un viajero que regresaba de Camerún, donde se organiza la competición.



Pese a todas las dificultades, el coronavirus no impide a las selecciones africanas seguir preparando la trigésimo tercera edición de la CAN, que en su última edición de 2019 ganó Argelia en un reñido partido contra Senegal.