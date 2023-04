Dean Smith, nuevo entrenador del Leicester

El Leicester City ha nombrado a Dean Smith entrenador del primer equipo hasta final de temporada con la misión de sacar a los 'foxes' de puestos de descenso y conseguir la permanencia.

El exentrenador del Aston Villa, que ha estado sin trabajo desde que dejó el Norwich a principios de este año, dirigirá los últimos ocho partidos de la campaña tras el despido de Brendan Rodgers la semana pasada. Los 'foxes' han perdido los dos partidos que han disputado desde la marcha de Rodgers, lo que les ha dejado penúltimos, pero a sólo dos puntos de la salvación.

We are pleased to announce the appointment of Dean Smith as the Club’s First Team Manager until the end of the 22/23 season ??