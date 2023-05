El dardo de Kahn al Bayern después de su despido: "No puedo celebrar el título, el club me lo ha prohibido"

El máximo dirigente del Bayern Múnich, Herbert Hainer, anunció este sábado el cese del presidente del consejo directivo del club, Oliver Kahn, y del director deportivo, Hasan Salihamidzic:"Siempre habíamos dicho que queríamos concentrarnos al ciento por ciento en lo deportivo y en el título. Ahora lo hemos comunicado a la plantilla. Mañana ofreceremos una conferencia de prensa en la que se darán detalles", agregó Hainer.

Después de ganar el título de la Bundesliga, el Bayern hizo público el despido de Kahn y de Salihamidzic. El ahora expresidente del consejo directivo del club reaccionó a través de un tweet en el que felicitó al equipo y aprovechó para dejar claro que le hubiese gustado estar, pero el club se lo impidió:

El Bayern anuncia el cese de Kahn y Salihamidzic El rendimiento del equipo bajo la batuta de Tuchel estuvo lleno de altibajos. 27 may 2023 - 19:22

"¡Increíble! ¡Un gran cumplido y felicidades chicos! ¡Siempre te lo dije! Siempre se da todo hasta el final y nunca te rindas. ¡Estoy increíblemente orgulloso de ti y de este logro! Me encantaría celebrar con vosotros, pero lamentablemente hoy no puedo estar porque el club me lo ha prohibido. Estoy deseando que llegue la próxima temporada. ¡Seremos campeones de Alemania por 12ª vez! ¡Celebremos!", aseguró después de que el Bayern se coronara campeón y no asistiese a los festejos por el título pese a su cargo de presidente del consejo directivo.

Además, durante la mañana de este domingo publicó otro tweet en el que negaba que se asustara ante la decisión y afirmaba que en todo momento estuvo calmado.

"La afirmación de que me asusté cuando me informaron sobre el despido definitivamente no es cierta. Recibí una llamada de Herbert Hainer el viernes informándome sobre la decisión. Fue una conversación tranquila y práctica. Me preguntaba acerca de este activismo, por qué ahora se presentó esta decisión. El sábado por la mañana recibí el mensaje de que no puedo ir al partido. Acepté esta decisión con calma. Por supuesto que estoy decepcionado, pero estoy muy feliz por este campeonato y estoy feliz por el equipo, el entrenador y nuestra afición", dijo.