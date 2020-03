Daniel Sturridge, sancionado con cuatro meses sin jugar por su apuesta de que ficharía por el Sevilla

El futbolista inglés Daniel Sturridge ha sido inhabilitado para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol hasta el próximo 17 de junio después de que se admitiese el recurso de la Federación Inglesa (FA) a su castigo inicial de seis semanas por infringir las reglas sobre apuestas, al pedir a su hermano que apostase que ficharía por el Sevilla FC en 2018.

El delantero, de 30 años, proporcionó a su hermano Leon información privilegiada sobre un posible traspaso del Liverpool al conjunto sevillista en enero de 2018 para que este apostase sobre seguro, algo que atenta contra las normas sobre apuestas de la FA.

En total, varias personas relacionadas directa o indirectamente con Sturridge apostaron 14.000 libras -más de 16.000 euros- e intentaron apostar otras 20.560 -más de 23.500 euros- en enero de 2018. Finalmente, el fichaje no se concretó y el jugador acabó cedido en el West Bromwich Albion; de haberse completado, los apostantes hubiesen ganado 317.006 libras -más de 363.000 euros-.

En noviembre de 2018, Sturridge fue acusado de 11 infracciones del código sobre apuestas, pero la comisión independiente del organismo solo logró probar dos de los cargos, que en julio del año pasado le acarrearon una sanción de seis semanas sin jugar y de 75.000 libras -casi 86.000 euros- de multa.

Sin embargo, la FA se mostró en "desacuerdo" con la sanción y recurrió ante la Comisión de Apelación alegando que el castigo había sido demasiado indulgente. Finalmente, el organismo falló a favor de la federación.

"La Comisión de Apelación está de acuerdo con la FA en que la sanción original impuesta a Sturridge fue excesivamente indulgente y, por lo tanto, aumentó su prohibición de jugar de dos semanas a cuatro meses", confirmó la comisión, que además informó de que se duplicaba la multa hasta las 150.000 libras -unos 171.000 euros- y de que la suspensión tendría "efecto mundial", tras valorarlo con la FIFA.

La sanción ha ocasionado que el internacional inglés y su club hasta ahora, el Trabzonspor turco, por el que fichó en agosto de 2019, llegasen a un acuerdo para la rescisión de su contrato.

"Mi temporada ha terminado y estoy devastado. No creo que sea aceptable para mí aceptar salarios de un equipo al que no puedo contribuir debido a la sanción. He llegado a un acuerdo mutuo con el Trabzonspor para rescindir mi contrato", informó Sturridge.

Sturridge inició su carrera en el Manchester City (2006-09) antes de fichar por el Chelsea (2009-13, con cesión al Bolton Wanderers en la campaña 2010-11), donde conquistó la Liga de Campeones en 2012, la Premier en 2010 y dos FA Cup. Tras ello, recaló en el Liverpool y disputó siete temporadas en los 'reds', con los que se proclamó campeón de Europa el pasado año. Además, ha sido internacional por Inglaterra en 26 ocasiones, en las que ha marcado ocho goles.