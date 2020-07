Dani Ceballos: "Mi futuro depende del Real Madrid y, en este momento, no sé su decisión"

El centrocampista español del Arsenal, Dani Ceballos, tiene claro que está "muy feliz" en el equipo inglés, donde está cedido por el Real Madrid hasta el final de esta temporada, y avisa que ahora está a la espera de lo que decida con su futuro el conjunto madridista para ver lo que es "lo mejor" para él de cara a la próxima campaña.

"En este momento, sólo estoy pensando en los próximos partidos porque si los ganamos, tenemos algunas posibilidades de clasificarnos para la Liga Europa. Después de eso, tengo que estar tranquilo y regresar al Real Madrid, que tiene que tomar una decisión porque tengo un contrato allí por los próximos tres años", expresó Ceballos en una entrevista a Sky Sports.

Y cuando el club madridista tome una decisión al respecto, el futbolista andaluz, que está a punto de cumplir 24 años, se sentará con su "familia" y sus "personas cercanas". "Y veré qué es lo mejor para mí el próximo año", admitió el de Utrera. "Pero la verdad es que estoy muy feliz en el Arsenal. Es un club en el que ya tengo un año de experiencia, por lo que sería muy fácil regresar, no tendría que adaptarme a una nueva liga o un nuevo club con un técnico y unos jugadores diferentes. Creo que sería un buen paso para mí, pero mi futuro depende del Real Madridy en este momento no sé su decisión", advirtió.

Ceballos no gozaba de la confianza de Zinedine Zidane, todo lo contrario que con Mikel Arteta en el club inglés. "Me encanta su forma de ver el juego y las cosas que le gustan del fútbol. Es muy inteligente para ser un entrenador tan joven, es como si hubiera pasado toda una vida en el fútbol antes", subrayó. El centrocampista apuntó que el exjugador vasco "sabe mucho sobre varios aspectos del juego y trabaja bien tácticamente", sin olvidar que "ha pasado mucho tiempo con Pep Guardiola, porque tiene muchas de las mismas características que él". "Creo que es un entrenador que estará entre los mejores del mundo en el futuro", avisó. "Creo que he mejorado mucho. La verdad es que hoy soy un jugador mucho más táctico y técnico de lo que era antes, y en cualquier posición en la que el míster me necesite intentaré dar mi mejor desempeño", agregó el ex del Betis.

También reiteró que se han sentido "muy cómodo desde el principio" en el Arsenal y que "de ninguna manera" se arrepiente de haberse marchado cedido. Sin embargo, una lesión muscular y la marcha de Unai Emery le hicieron vivir un momento complejo porque Arteta no contaba tanto con él y surgieron los rumores de una posible marcha. "Cuando te lesionas y no juegas, comienzas a tener algunas dudas, pero hablé con el entrenador y acordamos encontrar un camino a seguir juntos. Me dijo que me conocía muy bien y que me había seguido mucho en España. Me apoyó mucho", celebró.

Adaptado a la Premier League

Además, Ceballos estaba acostumbrado a un fútbol español "mucho más táctico y técnico", en contraposición con el de la Premier League, "mucho más físico". "Aquí, los mejores equipos - Liverpool, Manchester City, Manchester United - también son los más físicos. Me resultó difícil adaptarme a eso y acostumbrarme al ritmo del juego, que era más o menos lo que esperaba porque sabía que la velocidad iba a ser muy alta, ero después de mi lesión, volví y alcancé un muy buen nivel. Desde entonces, creo que he progresado mucho tanto física como técnicamente", destacó.

"Entrené hasta mis límites y ahora tengo un nivel físico muy alto. Eso, combinado con la parte de mi juego que le gusta al míster, que es tener la pelota y ser protagonista, significa que ahora soy un jugador que encaja su equipo", manifestó el andaluz, que ahora es fijo en el equipo. "Eso ha sido gracias a Arteta, pero también gracias a lo que he hecho y lo que he demostrado en el campo", advirtió.

Finalmente, tras un año negativo en la Premier y en la Europa League, pero que se podría salvar con el título de la FA Cup, Ceballos considera que el Arsenal volverá a ser competitivo. "A ver si puedo decir esto de una manera que no enfade a la gente, pero el Arsenal es un club gigantesco que está durmiendo y que en cualquier momento podría despertarse y hacer que la gente vuelva a soñar", afirmó. "Podría volver a donde debería estar, entre los cuatro mejores clubes de la Premier League e incluso pelear por el título. Cuando pueda dar ese paso, estoy seguro que será uno de los mejores equipos del mundo", sentenció.