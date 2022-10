Cristiano Ronaldo se negó a salir al campo en el descuento para perder tiempo

Bajan las aguas revueltas en el Manchester United después de lo ocurrido este miércoles en la victoria ante el Tottenham por 2-0. La decisión de Cristiano Ronaldo de marcharse al vestuario en el minuto 89 de partido ha provocado un cisma en Old Trafford y ha acabado con una fuerte multa para el portugués que ha sido apartado del equipo por Ten Hag de cara al próximo partido ante el Chelsea.

El Daily Mail ha revelado cuál habría sido el motivo de Cristiano para irse del campo con el partido aún en marcha. La razón sería que su técnico, al que le quedaban dos cambios por realizar, le llamó para saltar al césped en el descuento con el objetivo de perder tiempo. Esto sentó muy mal al luso, que un par de semanas antes ya se había quedado sin jugar en el derbi ante el City, y le hizo emprender el camino a vestuarios entre aspavientos y murmullos.

Mala relación entre Cristiano y Ten Hag

El portugués no ha gozado esta temporada de la confianza de su técnico. Tras perderse la pretemporada solo ha sido titular habitual en la Europa League y ha anotado únicamente 2 goles. Cuando ha jugado sus prestaciones no han sido las mejores y el episodio ante el Tottenham puede pasarle factura.

Desde Inglaterra se especula con que la multa que la ha impuesto el Manchester United oscilaría ente las 720.000 libras y el millón de libras. A su club le restan siete partidos antes del Mundial y el mercado de invierno en el que podría abrírsele la puerta de salida que ya quiso cruzar sin éxito el pasado verano.

Cristiano se explica a través de un mensaje en Instagram

Cristiano publicó una carta en sus redes sociales en la que lamentaba el incidente, que achacó a un "calentón". "Siempre he jugado con respeto hacia mis compañeros, rivales y entrenadores. Eso no ha cambiado, no he cambiado, en 20 años de profesional del fútbol", escribió el luso.

"Siempre he intentado ser un ejemplo para los más jóvenes de los equipos en los que he estado. Desafortunadamente, eso no es siempre posible y a veces un calentón se puede llevar lo mejor de nosotros. Ahora mismo, solo pienso que tengo que seguir trabajando, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cada partido. Ceder a la presión no es una opción. Esto es el Manchester United, y unidos debemos estar", añadió.