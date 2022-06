Cristiano Ronaldo: "El Manchester United volverá al lugar al que pertenece"

Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United, aseguró que su equipo "volverá al lugar al que pertenece" después de una temporada errática en la que el conjunto inglés no ganó ningún título.



"Siempre es bonito meter goles para este club, pero lo más importante para mí es tratar de ganar partidos y levantar alguna copa. Creo que Manchester United volverá al lugar que pertenece. Puede que esto lleve tiempo, pero aún tengo fe", apuntó Cristiano en una entrevista publicada en la web oficial de su club.



También habló sobre sus registros personales esta temporada. En total, Cristiano ha marcado 24 goles en 38 partidos a lo largo de todas las competiciones oficiales en las que ha participado. Además, dio tres asistencias.



"No sigo los registros, pero los registros me siguen a mí, y eso es bueno. Sigo encontrando motivación en el trabajo duro y la pasión por el fútbol, pero el club y mis compañeros me ayudan en todo momento", declaró.







Para Cristiano, los mejores momentos esta temporada se los ha brindado su afición, a quién quiso agradecer cómo se han portado con él: "Los aficionados son increíbles, porque siempre están con nosotros y nos apoyan incluso cuando perdemos un partido. Ellos siempre están en mi corazón, y creo que debemos respetarlos, porque siempre están de nuestro lado", dijo.



"Por ejemplo, recuerdo que lo sentí no solo durante mi primer partido, sino un día antes en el hotel. Estaba un poco nervioso, lo cual es normal, pero las cosas anduvieron bien. Metí dos goles, y fue muy lindo", agregó.