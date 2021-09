Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones

El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió este miércoles en el máximo goleador de selecciones de la historia del fútbol al sumar su gol número 110 con Portugal y superar las 109 dianas del iraní Ali Daei.



Cristiano, de 36 años, consiguió el récord en el Estádio do Algarve gracias a un gol de cabeza ante Irlanda en el minuto 89, en un partido de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022. La hazaña se hizo de rogar, ya que el futbolista tuvo la oportunidad de conseguir el récord en el minuto 15 con un lanzamiento de penalti, pero lo paró el guardameta irlandés, Gavin Bazunu.

?? He's done it!



???? @Cristiano (110)

???? Ali Daei (109)



?? A phenomenal run of 49 goals in his last 47 Portugal appearances makes the monster from Madeira the outright leading scorer in men's international history. Take a bow, legend ??‍?? pic.twitter.com/WFO7XbuKr8