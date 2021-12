La Crisis de la Juve: el desperdicio de 500 millones de euros

Crisis deportiva y económica en la Juventus de Turín. El club italiano, séptimo clasificado, de la Serie A ha sido investigado por un supuesto fraude en la contabilidad de algunas operaciones para poder cuadrar los números y así poder salvar las cuentas de unas temporadas fallidas en la apuesta de fichajes que no han dado el nivel esperado. Esto ha llevado a perder grandes cantidades de dinero al conjunto de Turín, según una investigación de La Gazzetta.

La Juve se encuentra en una situación económica muy delicada: "Aquí es donde el club se equivocó al desperdiciar 500 millones", informa el medio italiano. El nombre destacado es el de Gonzalo Higuaín. "Costó 122 millones: 91 por la compra, 45 por el sueldo, incluyendo la indemnización, 4 son gastos auxiliares y hay que restarle los 18 millones recaudados por la cesión a Milan y Chelsea en la temporada 2018-2019".

Otros nombres que se suman al de Higuaín son el de Douglas Costa, que costó 87 millones de euros, y las lesiones le impidieron tener mucho protagonismo en Turín, Arthur, con 85, Bernardeschi, 73, y Kulusevski, 49. Estos futbolistas se encuentran en el escaparate para este mercado invernal, ya que su rendimiento no ha sido el esperado para la directiva italiana. También aparecen en la lista Pjaca, 32 millones de euros, y el internacional argentino y actual jugador del Totthenham, Cuti Romero, con 10.

En este fallo deportivo y económico, solo se salva Cristiano Ronaldo. El rendimiento del portugués lo califican como notable, siendo el gasto de su fichaje, más el sueldo, de 277 millones de euros. La Gazzeta informó que el paso por Turín de Ronaldo le dio ingresos a la Juve, no solo a nivel deportivo, si no también publicitario, lo que no se considera una pérdida de dinero, sino una inversión.