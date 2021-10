Courtois carga contra la UEFA y la FIFA: "No se preocupan por los jugadores, solo por sus bolsillos"

El portero belga Thibaut Courtois lanzó un mensaje contundente contra la UEFA y contra la FIFA por la acumulación de partidos y les acusó de solo pensar en el dinero y no en los jugadores.

"No se preocupan por los jugadores, solo se preocupan por sus bolsillos", y unió esa idea a la posibilidad de tener una Eurocopa y un Mundial todos los años: "Es algo malo que no se hable de los jugadores. Y ahora escuchas sobre una Eurocopa y un Mundial todos los años. ¿Cuándo descansaremos? Nunca".

Estas declaraciones del guardameta belga recogidas por Sky tuvieron lugar después de que su país perdiera 2-1 ante el campeón de Europa, Italia, en el partido por el tercer puesto de la Liga de Naciones de la UEFA. Un partido que describió como "inútil".

