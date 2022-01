Histórico pase de Gambia a cuartos de final, donde se medirá contra Camerún o Comoras

Gambia, en el que tal vez ha sido el partido más aburrido de la Copa de África, se clasificó este lunes para los cuartos de final gracias a un tanto del jugador del Bolonia Musa Barrow, que desniveló la balanza para superar a Guinea 0-1 y dar un pase histórico a su selección.



Gambia nunca había participado en la Copa de África y, de momento, su paso por la actual edición no está dejando indiferente a nadie. Sin embargo, tuvo que vencer al tedio para acceder a la siguiente fase y fue Barrow el héroe de un país que celebró el gol de su jugador a falta de 19 minutos para el final del encuentro.



Hasta ese instante, ni Guinea ni Gambia hicieron méritos para acceder a los cuartos de final. Salieron con miedo a perder y a cometer errores. Y, con ese guión, no podía salir una buena película.



Hasta el desenlace, apenas pasó nada. Sólo un disparo de Mohamed Bayo para Guinea que sacó sin excesivos problemas el guardameta Baboucarr Gaye y otro para Gambia del mismo Barrow que se marchó lejos de la portería guineana.



Ambos intentos fueron al filo del descanso y, en la reanudación, la vida siguió igual de tediosa para el público que acudió al Kouekong Stadium de Bafoussam. Solo Barrow, tras aprovechar un buen pase en profundida de Yusupha Bobb, aportó algo a un partido que intentó empatar Guinea de forma desesperada en el último tramo.



Lo pudo hacer Ibrahima Conte, pero su tanto fue anulado por fuera de juego y, después, con la expulsión a falta de tres minutos para el final de Yusupha Njie por doble amonestación, Guinea dio un último arreón con un hombre más para intentar llevar el choque a la prórroga. No fue posible y Gambia sigue su camino histórico en la competición al ritmo de Barrow, el gran protagonista de un país que no quiere que termine su sueño.