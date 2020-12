El CONI da la razón al Nápoles y obliga a que se juegue su partido ante la Juventus

El 'Collegio di Garanzia del CONI' ha aceptado la petición del Nápoles y ha dado la razón a los partenopeos en su recurso lo que obligará a que se tenga que jugar el partido suspendido el pasado 10 de noviembre entre el cuadro de Gennaro Gattuso y la Juventus de Turín que la Serie A dio por ganado a la vecchia signora.

En aquel momento, debido a varios casos de coronavirus en su plantilla, el cuadro napolitano no pudo viajar a Turín. Sin embargo, la competición dio por perdido el partido al Nápoles por 3-0 al entender que el club tenía suficientes jugadores sanos para haber disputado el encuentro. Algo que posteriormente la Justicia italiana ratificó.

El Nápoles decidió acudir a instancias superiores y finalmente el CONI le ha dado la razón al considerar que el motivo de que no se jugará el partido no fue que el club no quisiera viajar si no que las autoridades sanitarias de la ciudad de Nápoles no le dejaron hacerlo. Así pues, el partido tendrá que jugarse en próximas fechas.

De esta manera la Juventus pierde tres puntos en la tabla y se queda con 24 puntos a siete del Milán, líder, con un partido menos que los rossoneros. El Nápoles, por su parte, recupera el punto que se le restó como castigo por no presentarse al partido y se coloca también con 24 puntos.