Condenan a cien latigazos a una trabajadora mexicana del Mundial de Catar que fue agredida sexualmente

La historia de la mexicana Paola Schietekat es tremenda. Se encontraba trabajando en Catar en el Comité Supremo encargado de organizar el Mundial 2022 cuando comenzó la pesadilla. El pasado verano de 2021 habría sufrido una agresión sexual, según la protagonista, por parte de un integrante de la comunidad latina en el país.

Las leyes del país árabe determinan que cualquier relación sexual fuera del matrimonio se considera infidelidad y esta está penada con un castigo de 100 latigazos y una pena de hasta siete años de cárcel. Da igual que la mujer fuera víctima de abusos, certificados por un médico en el caso de la mexicana.

Meses después de los hechos, y tras una dura batalla legal para librarse de la pena, Paola sigue acusada de infidelidad por las autoridades cataríes. Estas no solo no la protegieron tras lo ocurrido si no que mantienen la acusación de relación extramarital. Ella, se queja del mal trato recibido en Catar y la falta de ayuda de la Embajada de México en su caso.

Sí, horrible la sentencia de los latigazos, pero más horrible saber que tu Embajada se sentaría a verlo sin hacer nada — Paola Schietekat ?????????? (@paola7kat) February 16, 2022

Así lo denuncia Paola, que asegura que fue culpada por la declaración del acusado y "porque no había cámaras que demostraran la agresión. Creyeron que él tenía una relación conmigo". La solución que le dieron sus abogados fue casarse con el agresor para librarse de la condena. Por ello, tuvo que escapar de Doha, donde sigue abierto el caso y regresar a su país.

Este artículo lo escribí frustrada, harta y agotada, después de intentar absolutamente todo por la vía institucional.

¿Por qué las mujeres no denunciamos? Aquí les doy una razón https://t.co/o7muN8UUuS — Paola Schietekat ?????????? (@paola7kat) February 9, 2022

