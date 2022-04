Coman se hizo un lío y el Bayern estuvo jugando durante 17 segundos con 12 jugadores

En el partido del Bayern en Friburgo sucedió algo curioso. El equipo bávaro estuvo 17 segundos con 12 jugadores en el campo, lo que podría suscitar una investigación, aunque en ese tiempo no ocurrió nada significativo. Los de Julian Nagelsmann habían sumado una cómoda victoria por 1-4 que le sirve para acercarse más al título de la Bundesliga y que ahora pueden perder en los despachos.

Los goles de Goretzka, Gnabry, Coman y Sabitzer cerraban el triunfo bávaro. Sin embargo, en el minuto 85 el Bayern cometió un error que le puede costar muy caro cuando jugó con once futbolistas de campo y el guardameta durante 17 segundos.

En ese momento, con 1-3 en el marcador, Nagelsmann retiró del campo a Coman y Tolisso para dar entrada a Süle y Sabitzer. El extremo francés, Coman, no se dio cuenta y no abandonó el césped hasta varios segundos después cuando incluso había tocado la pelota.

El VAR alertó al árbitro Dingert de lo que había pasado en el minuto 87 y esté paró el juego durante unos instantes para después reanudarlo tras unos instantes de confusión. Ahora, habra que ver si el Friburgo apela. Según el reglamento de la DFB los locales podrían ganar el partido por 2-0 debido al error administrativo del Bayern de Múnich.