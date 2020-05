El Colonia anuncia tres positivos de coronavirus

La Bundesliga empezó a hacer test de la COVID-19 a los jugadores este pasado jueves. El Colonia ha comunicado que tres jugadores han dado positivo por coronavirus. El conjunto alemán ha aclarado que son asintomáticos y no desvelará la identidad de los futbolistas para mantener la confidencialidad.



Los jugadores han sido puestos en cuarentena domiciliaria durante 14 días y el resto de la plantilla va a seguir ejercitándose con la mayor normalidad, según informa el club germano.

