El City se olvida del tropiezo ante el United y golea al Southampton

Manchester City, 5 - Southampton, 2

El Manchester City olvidó el tropiezo ante el Manchester United con un cómodo triunfo ante el Southampton por 5-2 que le sitúa con 14 puntos de ventaja en el liderato de la Premier League.

Pese a que la racha de 21 triunfos que acumulaba el City ya es historia después de su derrota contra el Manchester United, los de Pep Guardiola rápidamente se rehicieron goleando al Southampton con dobletes de Kevin De Bruyne y Riyad Mahrez.

Los 'Sky Blues' se adelantaron tras un rechace que cazó De Bruyne dentro del área, aunque se complicaron un poco la vida cuando Aymeric Laporte cometió un penalti infantil en un córner y James Ward-Prowse transformó la pena máxima.

Pero el City quiso resolver antes del descanso, pese a que el árbitro y el VAR estuvieron cerca de negárselo porque la tecnología no vio un penalti sobre Phil Foden cuando le robó la pelota a Alex McCarthy. El meta se lanzó a intentar recuperar el balón, se llevó por delante a Foden quien, sin embargo, optó por no tirarse y continuar la jugada.

McCarthy obstaculizó lo suficiente a Foden para que no marcara, pero al no tirarse, el VAR entendió que no había nada.

Pasado el incidente, sentenció el City en apenas cinco minutos. Con un golazo de Riyad Mahrez desde fuera del área y con Ilkay Gündogan, que aprovechó un rechace a un remate del argelino para empujar el tercero.

En la segunda mitad, el City sentenció el encuentro con los dobletes de Mahrez y de De Bruyne, mientras que Che Adams maquilló algo el marcador para el Southampton.

El City suma 68 puntos en la cabeza de la tabla y aventaja en 14 al United. El Southampton no sale del bache, ha perdido cinco de los últimos seis partidos y es decimocuarto, con 33 puntos.