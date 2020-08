Chilwell, nuevo jugador del Chelsea y Vardy renueva con el Leicester

El lateral izquierdo del Leicester, Ben Chilwell de 23 años, se ha convertido en nuevo jugador del Chelsea por 55 millones de euros hasta junio de 2025. El internacional inglés se ha asentado como uno de los mejores laterales izquierdos de la Premier League, y eran varios los grandes equipos ingleses que buscaban hacerse con sus servicios.

De esta forma, el carrilero desembarca en el Chelsea de Frank Lampard que necesitaba con urgencia un activo para ese carril zurdo, ya que Marcos Alonso, Emerson Palmieri y Baba no han conseguido ganarse su confianza.

El club de Stamford Bridge ha anunciado el fichaje de Chilwell a través de un comunicado que ha publicado en sus redes sociales en el que repasa la carrera del lateral.

