El Chelsea lidera la puja por Cristiano Ronaldo y ofrecerá 16'5 millones de euros por él

¿Dónde jugará Cristiano Ronaldo la próxima temporada? Esa sigue siendo una de las grandes preguntas de lo que va de mercado de verano y solo una cosa parece clara y es que el crack luso no vestirá de nuevo la camiseta del Manchester United.

Cristiano Ronaldo, que el lunes debía haber empezado la pretemporada con los red devils, todavía no se ha incorporado al stage del United alegando motivos familiares. Además, según informaba este jueves Fabrizio Romano tampoco viajará con su club a la gira veraniega por Tailandia.

Cristiano Ronaldo will not be part of Manchester United squad for the start of pre-season tour. He’s not gonna travel to Bangkok tomorrow. ?????? #MUFC



Man United accept to give Cristiano additional time off to deal with personal/family issue. pic.twitter.com/R8Z9XkCOST