Cesc Fabregas: "Nos llevará años acostumbrarnos a este nuevo fútbol"

El español Cesc Fábregas, centrocampista del Mónaco, admitió, al ver por televisión la reanudación de la Bundesliga alemana, este sábado, con los partidos a puerta cerrada, que se sentía "como si estuviera viendo una sesión de entrenamiento".

"Puedes oír a todos los jugadores y entrenadores gritando. Ahora valoraremos aún más el poder de los aficionados. Los capitanes eligen los lados del campo con 3 metros de distancia cuando tienen que luchar por cada pelota contra el otro cara a cara...", indicó en sus redes sociales el campeón mundial y de Europa con la selección nacional y exjugador de Arsenal, Barcelona y Chelsea.

I feel like I’m watching a training session. U can hear all players and coaches shouting. Now we will value the power of the fans even more. Captains choosing pitch sides with 3 meters distance when straight away they have to fight for every ball against each other face to face..