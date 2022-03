La celebración del gusano de Pulisic tuvo una dedicatoria especial para un joven enfermo de cáncer

El hat-trick que marcó el pasado domingo Christian Pulisic durante el Estados Unidos - Panamá, clasificatorio para el Mundial de Catar 2022, dejó una imagen que no pasó desapercibida: la celebración de uno de los tres goles haciendo 'el gusano'.

Ese baile tenía un por qué solidario: su dedicatoria iba para un joven que lucha contra el cáncer, tal como relató su madre en redes sociales después del partido.

"Mi hijo Mason tuvo el honor de encontrarse el domingo a Pulisic. Es un luchador contra el cáncer. Le pidió si podía hacer el gusano si marcaba. Pulisic no sabía lo que era hacer el gusano, pero lo aprendió y se lo dedicó a mi hijo. Le puso una sonrisa en la cara que es lo mejor que podemos ver", aclaró su madre Jaclyn.

We sent a young fan with cancer to this match and he got an amazing experience thanks to US Soccer’s support! pic.twitter.com/lvDPSWg6E3