Ceferin: "La Superliga está muerta porque nadie quiere participar"

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha vuelto a hablar de la Superliga en el momento en el que el Tribunal de Luxemburgo deberá tomar cartas en el asunto para esclarecer la pelea que terminó siendo"Florentino vs UEFA". En una entrevista al medio italiano La Gazzetta dello Sport, Ceferin tocó varios temas como la Superliga, la nueva Champions y su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el dueño del PSG, Al-Khelaïfi.

En cuanto a la comparecencia ante el tribunal del abogado nacido en Liubliana, Eslovenia, de primeras explicará que la UEFA no es un monopolio porque cualquira puede estar o no en las competiciones que organizan, pero si tienen una fuera del organismo es entendible que no jueguen en la realizada por el ente rector del fútbol en Europa."Diré que la UEFA no es un monopolio. Uno es libre de estar en ella o no. Puede participar en nuestras copas u organizar la suya propia. Pero entonces, es lógico que no juegue las nuestras, ¿no? Sea cual sea la decisión del Tribunal, nada cambia: la Superliga está muerta porque nadie quiere participar. Solo veo a tres personas enfadadas con todos, llevando a todo el mundo a los tribunales", explicó.

Ceferin también habló de su relación con Floretino Pérez, uno de los impulsores de la Superliga, donde se mostró político y aseguró que siguió los protocolos que marca UEFA: "Estuve con Florentino Pérez y respeté el protocolo, la UEFA no es de mi propiedad. En la final de París, estuvimos codo con codo. Nos felicitamos, pero eso es todo".

"Mi buena relación no es con el PSG, sino con el presidente de la ECA, Al-Khelaifi. Es uno de los que entendió y defendió el modelo europeo, a diferencia de otros presidentes europeos". Así de seguro confirmó Ceferin su relación con el club parisino.

Por último, quiso comentar el nuevo formato de la Champions League, así como lo fácil que es criticar a la UEFA: "Es fácil atacar siempre a la UEFA y a la FIFA, pero el discurso es sencillo: si se juega menos, se cobra menos. Los que deberían quejarse son los trabajadores de las fábricas que cobran mil euros al mes".