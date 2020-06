Ceballos acabará la temporada en un Arsenal que ficha a Pablo Marí y renueva un año a David Luiz

El Arsenal ha informado, por medio de su página web, la renovación de tres jugadores, David Luiz, Pablo Mari y Cedric Soares, y de que el español Dani Ceballos seguirá con ellos hasta el final de temporada.

El brasileño David Luiz acordó un nuevo contrato por un año. El español Pablo Mari, que está cedido por el Flamengo, será traspasado y firmará un 'contrato multianual' cuando se abra la ventana para estas operaciones el próximo mes. El portugués Cedric Soares también se unirá al Arsenal con otro contrato multianual, tras adquirir sus derechos del Southampton.

El club inglés también ha informado de que el centrocampista Dani Ceballos, con contrato en el Real Madrid, continuará su cesión hasta el final de la actual temporada 2019/20.

“Dani es un jugador realmente importante para nosotros. Ha jugado la mayoría de nuestros partidos esta temporada y ha sido importante para el equipo. Su conjunción y comunicación con el equipo, dentro y fuera del campo, ha sido vital", dijo el brasileño Edu, director técnico del equipo.

“Con Pablo estamos todos disgustados porque se lesionó en el Manchester City. Desde que Mikel Arteta llegó aquí, estaba pidiendo un central que fuera zurdo. Estábamos realmente satisfechos con Pablo por su comportamiento, la forma en que se entrena, su mentalidad y su calidad. Desafortunadamente sigue lesionado pero estamos muy contentos de poder contar con él para el futuro", añadió.

“Cedric también será un jugador importante. Ha tenido mala suerte con las lesiones, pero está cerca de estar listo y nos dará más fuerza en la posición de lateral derecho. También nos complace que Dani termine la temporada aquí. Está haciendo una buena contribución y esperamos que tenga un buen final de temporada", concluyó Edu.

