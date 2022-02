Cavani no estará ante el Atlético de Madrid por lesión

El entrenador interino del Manchester United, Ralf Rangnick, ha confirmado que el delantero uruguayo Edinson Cavani se perderá este miércoles el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Antes de viajar a la capital española, el técnico alemán explicó en una rueda de prensa que el jugador, de 35 años, no se ha recuperado de una lesión en la ingle que le ha impedido entrenar con el grupo desde hace semanas.

Rangnick sí podrá contar con la mayoría de sus grandes estrellas para el choque en el Wanda Metropolitano, donde, dijo, "algunos no serán recibidos con la alfombra roja", en referencia a la presión que ejerce la afición rojiblanca. "Tenemos experiencia y algunos jugadores jóvenes con talento, así que el equilibrio es perfecto. Mañana se trata de sacar el mejor resultado posible, pero no se decidirá entonces, se decidirá en la vuelta en Old Trafford", opinó el preparador del United.

Al ser preguntado por la posibilidad de que la Champions sea una distracción para su equipo, que no lucha ya por la Premier inglesa, para asegurar el cuarto puesto que da plaza para la máxima competición europea, Rangnick no dudó en que sus jugadores deben dar todo el campo. "No puede ser nunca una distracción. Siempre queremos jugar estos partidos y nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa. Queremos demostrar a todo el mundo que podemos ganarle", declaró el técnico.

Para ello, avanzó que quizá podría introducir nuevos jugadores de refresco para igualar la intensidad del conjunto que dirige el argentino Diego Pablo Simeone. "Mentalmente, tenemos que estar preparados para hacer frente a una atmósfera muy emocional y hostil en ese estadio", expresó Rangnick, quien atribuyó ese ambiente a la propia personalidad del "Cholo" y al sello que ha imprimido en su equipo.

En ese sentido, reiteró que admira todo lo que ha logrado el argentino con el Atlético de Madrid desde hace una década: "Lo ha cambiado completamente, lo ha convertido en uno de los más respetados de Europa".