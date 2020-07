Catar inaugurará su Mundial el 21 de noviembre de 2022

La selección de Catar abrirá el 21 de noviembre de 2022 en el estadio Al Bayt, con capacidad para 60.000 espectadores, el Mundial que se celebrará en su país, cuya final se disputará el 18 de diciembre en el estadio Losail, que dispone de un aforo de 80.000 espectadores.

Según el calendario hecho público este miércoles, el partido inaugural se jugará a las 13:00 horas (11:00 h CET) en el estadio Al Bayt, un recinto que por su construcción y nombre recuerda a las típicas tiendas nómadas del Golfo Pérsico, y la final se jugará a las 18.00 horas locales en el estadio Losail.

El encuentro por el tercer puesto se disputará el 17 de diciembre en el estadio Internacional Khalifa. Las semifinales serán el 13 y el 14 de diciembre en los campos que albergarán tanto la inauguración como la final.

�� 2022 #WORLDCUP STADIUMS ��



���� �� The longest distance between two stadiums will be just 75km



ℹ️ Details �� https://t.co/tIvYvRoy5jpic.twitter.com/i5DorlS3ER